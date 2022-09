Qué son los “vuelos fantasma” (y por qué las aerolíneas no los cancelan)

Durante años el fenómeno, que no se da en América Latina ni el Caribe, ha sido una realidad, pero con la llegada la pandemia y las restricciones de viajes el problema se hizo más acuciante.

Si sus operaciones no cumplen con esos porcentajes se ven obligadas a activar aviones vacíos para mantener los slots o al año siguiente se arriesgan a perder los mejores horarios comerciales.

No es lo mismo despegar de Londres a las 6 de la mañana que hacerlo a las 8 o 9.

Muchos servicios de metro en capitales europeas no funcionan durante la noche.

"Úsalo o piérdelo"

El organismo, que representa los intereses de los aeropuertos ante los gobiernos añade que "los vuelos fantasma no se ofrecen a la venta, no transportan pasajeros y no generan ingresos para las aerolíneas".