Qué significa realmente tener un pelo sano

¿Qué es el pelo?

"Es por eso que los humanos no tenemos un crecimiento sincronizado del cabello. Como humanos no mudamos estacionalmente todo nuestro cabello al mismo tiempo".

¿Qué es cabello sano?

Pero aunque biológicamente el cabello no es una estructura viva, esto no quiere decir que no haya una diferenciación entre cabello sano y cabello no sano, como señala la dermatóloga Sharon Wong.