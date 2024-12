Expandir vs reducir el círculo de amistades

No obstante, no tienes necesariamente que ser viejo para experimentar este efecto de enfocarte en relaciones más íntimas, alegres y positivas. Cuando a las personas jóvenes se les insta a pensar sobre la fragilidad de la vida, y el tiempo limitado que tienen en la Tierra, también cambian sus metas sociales de una estrategia más expansiva a una más enfocada, según un estudio de 2016.

Acogiendo nuevas amistades

Pero aún cuando una persona cultiva esos lazos estrechos, también es buena idea mantenerse abierto a nuevas amistades, consideran los investigadores. Fiori y sus colegas han descubierto que el reducir demasiado tu red no es necesariamente saludable. Tal vez sorpresivamente, Fiori dice que no hay evidencia que indique que enfocarse exclusivamente en lazos estrechos sea beneficioso para la salud mental o física, a cualquier edad.

Las amistades se pueden convertir en nuestra familia elegida

La clave está en escoger calidad sobre cantidad "No se trata de tener cientos de amigos", indica. "No es el caso que, si seguimos añadiendo amigos, veremos una reducción en la soledad, veremos mejoras en la salud mental, veremos mejoras en la salud física… creo que siempre se va a tratar de tener esas experiencias e intereses compartidos".

Cuatro: ¿el número mágico?

Descubriendo las oportunidades para la amistad

"Si alguien se dice 'me estoy deteriorando [en relación a la salud] y ya nadie quiere ser mi amigo. No me queda nada por que vivir', ese tipo de persona no va a estar saliendo a tratar de hacer nuevas amistades, pero alguien que tenga una percepción más positiva de la vejez, sí", asegura Fiori.