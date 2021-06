Por qué los trabajadores rebeldes son la fuente de grandes ideas

Las organizaciones tienen reglas y políticas diseñadas para promover la estabilidad, la previsibilidad, la eficiencia y la productividad, y tendemos a ver a las personas que no acatan estas reglas como problemáticas.

Los beneficios de la rebeldía

Estas actitudes pueden depender del contexto y el clima general dentro de una empresa u organización, dice, y si tolera fallas o no.

Fomentando el espíritu rebelde

Cuando hacemos algo que amamos, este compromiso emocional nos impulsará a hacer lo correcto cuando la situación lo amerite, incluso cuando otros se oponen a lo que estamos haciendo o no ven las cosas como las vemos nosotros.

En otras palabras, no te rebeles por el simple hecho de hacerlo, sino que busca una causa que realmente te importe y luego canaliza tus frustraciones hacia objetivos claros.

Ohga llevó a Sony a un gran éxito durante su mandato entre 1982 y 1995, y decía que su enfoque era apostar por lo poco convencional: "Siempre estamos persiguiendo cosas que otras empresas no tocarán".

David Robson es el autor de The Intelligence Trap: Revolutionize Your Thinking and Make Wiser Decisions ("La trampa de la inteligencia: revoluciona tu pensamiento y toma decisiones más sabias") de la editorial Hodder & Stoughton / WW Norton.