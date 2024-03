El estimulante resultante se distribuyó ampliamente y alimentó cientos de misiones nocturnas por toda Europa. Pero esto no fue más que el principio.

Una droga relacionada, la dextroanfetamina, volvió a hacerse popular durante la Guerra del Golfo en 1990-91, cuando la tomaron la mayoría de los pilotos de caza que participaron en los bombardeos iniciales contra las fuerzas iraquíes en Kuwait.

La gente no tardó en descubrir que, aunque el fármaco puede ayudar a evitar que la gente se duerma, también puede tener otros efectos muy poderosos.

Un estimulante poderoso

En el mundo de los pilotos de combate, hay dos tipos de drogas: las píldoras go y las píldoras no go.