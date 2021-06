Personas tóxicas: ¿Cómo reconocer al amigo envidioso?

Existen distintos tipos de perfiles de personas tóxicas. Es probable que en tu entorno reconozcas al típico amigo envidioso que te arruina muchos de los momentos de felicidad porque no marcas una barrera emocional para protegerte de su energía negativa. ¿Cómo reconocer al amigo envidioso?

1. Se toma como algo personal tus propias decisiones. Está más centrado en tu vida que en la suya propia.

2. No se alegra realmente cuando le compartes algunas de las noticias que para ti son motivo de satisfacción. Realiza comentarios irónicos, disfrazando con humor opiniones que en realidad, reflejan un punto de vista real.

3. Te sientes incómodo en muchos momentos a pesar de que pones de tu parte para que eso no ocurra. Tratas de comprenderle y aún así no lo consigues. Es difícil porque un amigo envidioso puede sentirse ofendido por actitudes tuyas que, en realidad, nada tienen que ver con él. Desde esta perspectiva, muchas de sus actitudes no tienen una lógica evidente a modo de causa y efecto.

4. Cuando tu amigo comparte detalles personales contigo observas que está más centrado en aquello que le falta que en aquello que tiene. Es decir, la envidia es más bien una cualidad de su modo de ser actual que algo personal contigo.

5. Sientes que tu amigo rivaliza contigo, se pone a la defensiva como si la amistad fuese una competición en la que quiere demostrarte siempre que es mejor que tú. Las personas envidiosas suelen dar una gran importancia a la apariencia. Cuidan mucho la imagen que proyectan ante los demás.

6. Cuando vuelves a casa después de haber compartido un plan en tu compañía, vuelves a casa un tanto molesto porque te has sentido juzgado en muchos momentos aunque no hayas exteriorizado este malestar. Pero no observas la aceptación real que esperas en un buen amigo. Puede ocurrir también que notes contradicciones constantes entre sus palabras y sus hechos.