El ajedrecista noruego se enteró de la noticia mientras estaba analizando su triunfo contra su compatriota Aryan Tari en un stream en directo, y aceptó la decisión mencionando que: " Está bien, pueden hacer cumplir sus reglas , a mí me parece bien, y mi respuesta es: Está bien, entonces me voy, a la mierda contigo".

Ese mismo día, otro participante, Ian Nepomniachtchi, también fue multado por infringir el código de vestimenta al llevar calzado deportivo. Sin embargo, Nepomniachtchi se puso la vestimenta adecuada y continuó jugando en el torneo.

Las normas de vestimenta son elaboradas por miembros de la Comisión de Atletas de la FIDE, que está compuesta por jugadores profesionales y expertos. Estas reglas están en vigor desde hace años y son bien conocidas por todos los participantes, a quienes se les comunica antes de cada evento.

La FIDE también se ha asegurado de que el alojamiento de los jugadores esté a poca distancia a pie del lugar de juego, lo que hace que el cumplimiento de las reglas sea más cómodo.

Finalmente, Magnus Carlsen expresó que está cansado de la FIDE, "así que no quiero saber nada más de esto. No quiero tener nada que ver con ellos. Lo siento por todos en casa, tal vez sea un principio estúpido, pero no creo que sea divertido. Me siento que estoy en guerra completa con ellos".