"Pero simplemente lo dejé de lado y no le di mayor importancia. Dejé de pagar mi suscripción y punto".

De la nada

Susan, una mujer aguda y divertida con el pelo blanco hasta los hombros, me cuenta su historia desde su casa, en un lugar del sur de Inglaterra.

La primera reacción de Susan fue pensar que tal vez había sido adoptada y no lo sabía. Sus padres habían muerto unos años antes, así que se armó de valor y se lo preguntó a su hermano mayor.

No podía ser una coincidencia. La única explicación posible era un error o una confusión en esa sala de maternidad hace más de siete décadas.

Hasta hace poco, casos como este no se conocían en el Reino Unido, aunque sí había ejemplos en otros países.

"Puede ser que el personal no haya puesto una tarjeta o una etiqueta en la bebé inmediatamente, o que simplemente se haya caído y la hayan vuelto a poner en el bebé o en la cuna equivocados".

Viejos y nuevos parientes

Por supuesto, durante muchas décadas, esa equivocación no tuvo ninguna importancia en la vida de Susan.

Aparte de "algunos traumas típicos" durante su adolescencia, recuerda a sus padres como una pareja "muy buena y cariñosa" que "hizo todo lo que pudo y siempre me animó".

"En cierto modo, me alegro mucho de que ya no estén aquí para saber esto", dice Susan. "Si están ahí arriba observándome, realmente espero que no sepan lo que pasó".