"Comenzó a gritar, a vociferar, dijo que ella no había dado a luz a ningún bebé. Ella no quería saber nada de mí", recuerda Tamuna, explicando que se sintió más sorprendida que molesta con la respuesta.

Cuando Tamuna, de 40 años, llamó a su madre biológica en agosto sabía que quizás no querría tenerla en su vida, pero no estaba dispuesta a dejar el asunto ahí. Quería saber las circunstancias de su adopción y había algo más que sólo su madre podía darle: el nombre de su padre biológico.

"Los dos primeros meses fueron impactantes, no podía creer que me estuvieran pasando estas cosas", recuerda, “no podía creer que los hubiera encontrado”.

Aunque ya había conocido a su padre, Tamuna seguía teniendo una duda persistente: ¿había sido, como otros miles de georgianos, robada a su madre al nacer y vendida? Sus padres adoptivos ya no vivían, así que no podía acudir a ellos en busca de respuestas.

"Me dijo que si no decía que me habían robado, todo acabaría entre nosotras... y yo le dije que no podía hacer eso".