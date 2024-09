"Pero este no es uno de esos cuentos antiguos tenebrosos o una superstición de las Highlands", decía.

"A la población local no se le dijo nada", contó el periodista.

En el momento en que estaba informando, el Ministerio de Defensa de Reino Unido ya había declarado el territorio fuera de sus límites y Robertson no pudo persuadir a los temerosos lugareños para que lo llevaran alrededor de la isla para verla más de cerca.

El proyecto, llamado Operación Vegetariana, comenzó bajo la dirección de Paul Fildes, entonces jefe del departamento de biología de Porton Down, una instalación militar en Wiltshire, Inglaterra, que hoy todavía existe.

Porton Down se estableció por primera vez en 1916 como la Estación Experimental del Departamento de Guerra para estudiar los efectos de los agentes de armas químicas, que se utilizaban cada vez más con el avance de la Primera Guerra Mundial.

En la década de 1940, cuando Gran Bretaña estaba nuevamente en guerra, a Porton Down le encargaron desarrollar armas biológicas que podrían usarse contra la Alemania nazi con efectos catastróficos, minimizando el combate directo real entre soldados.

Ovejas sacrificadas

"El objetivo era comprobar si el ántrax sobreviviría a una explosión en el campo, no lo sabían, y si seguiría siendo virulento después", explicó Edward Spiers, profesor emérito de la Universidad de Leeds, en el documental de la BBC The Mystery of Antrhrax Island en 2022.