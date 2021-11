"Me borraron de WhatsApp por ser géminis": las personas que basan sus relaciones en los signos del zodíaco

Según Taciano, el episodio ocurrió hace más de dos años y lo marcó, pues nunca antes se había sentido rechazado por su signo.

"He escuchado cosas buenas sobre los géminis, aunque la mayoría de las veces los comentarios son negativos o se hacen pequeños chistes. Sin embargo, no había experimentado nada de esta intensidad", comenta.

Signos y relaciones

Afirma que nunca dejó de relacionarse con alguien por su signo, pero admite que tiene preferencias. "Mis favoritos son los tauro y los sagitario. Siempre me llevo bien con la gente tauro, me gusta su forma de vida. Y me encanta la alegría y la espontaneidad del sagitario, siempre alegre, va a por todas. Pero, en general, me gustan casi todos", declara.