Según la astrología, hay combinaciones desastrosas de signos que no deben juntarse ni por error, según el Horóscopo Negro.

A pesar de su probable atracción mutua inicial, Aries y Tauro no están sincronizados para nada. Estos dos pueden aprender mucho el uno del otro a través de la amistad, pero son una de las parejas más volátiles del Zodiaco.

El hecho de que no confíen el uno con el otro hace que sus relaciones no duren más que unos días y con suerte. Además, en aquellos casos en los que se fuerza la relación, estos signos vivirán en una constante lucha para el poder.

El mayor problema de Piscis y Géminis es que ambos hablan dos lenguajes emocionales muy diferentes.

Géminis no puede brindarle a Piscis la disponibilidad emocional que este busca y Piscis no puede estar en una relación donde no se sienta amado y admirado.

Además, Piscis anhela una fusión completa con su pareja como buen románico que es, mientras que Géminis, por su parte, detesta depender emocionalmente de alguien.

Le resulta muy difícil renunciar al espacio que necesita y esto es algo que Piscis nunca va a entender.