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Los grandes beneficios que puede traerte el pararte en un solo pie
¿Cómo?
No necesitas clases de yoga: lo puedes hacer en la cocina, mientras esperas que hierve el arroz.
(
GETTY IMAGES
)
03 jul 2021 , 15:46
BBC News Mundo
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