Lo que los jefes realmente piensan sobre el trabajo en remoto

Estas son solo algunas de las razones por las que James Rogers, de 26 años, prefiere manejar a su equipo desde la oficina y no desde la mesa de la cocina de su casa.

A pesar de que numerosas encuestas globales indican que el trabajo en remoto fue una experiencia positiva para una parte importante de empleados y que muchos (aunque no todos) quieren seguir así, muchos jefes no están de acuerdo.

En EE.UU., el 72% de los gerentes que supervisan a empleados en remoto prefieren que todos los trabajadores estén en la oficina, según un estudio reciente de la Society for Human Resource Management (Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos), al que tuvo acceso BBC Worklife.

"Veo que muchas empresas están forzando (el regreso)", dice el fundador y director ejecutivo Pierre Lindmark. "Empiezan a decir, 'OK, te pusiste la segunda vacuna, tienes que estar en la oficina'".

Una necesidad de control

"Si estás con la gente, sientes que puedes tener el control", opina Lindmark. "No juzgas a las personas simplemente por observarlas en cámara, estás juzgándolas viendo la productividad, lo que está pasando (en la oficina)".

"Por lo tanto, no es sorprendente que estemos teniendo una reacción violenta y las personas que no se adaptaron bien a ese manejo de grupo prefieran tener a todos de regreso (al sitio de trabajo)", opina.

Según él, algunos ya no tienen la oportunidad de parecer importantes como cuando iban "de una reunión a otra" y monitoreaban lo que sus equipos estaban haciendo.

Como era de esperar, los propios jefes no comparten esa perspectiva.

"No es para que puedas microgestionarlos o 'vigilarlos', sino para que puedas entender dónde podrían necesitar más apoyo", argumenta.

"Es más fácil entender si un miembro del equipo podría estar teniendo problemas con una tarea cuando está sentado frente a ti. No tienes esa visibilidad cuando están sentados a 30 o 40 kilómetros de ti en su propia casa", agrega.

Fuente: Encuesta de Society for Human Resource Management

"Trabajar de forma remota tiene grandes beneficios, (pero) no creo que sea mejor que estar juntos en un lugar para el proceso creativo", opina.

¿Igualdad?

Los jefes que defienden el trabajo presencial en la oficina suelen insistir en que las empresas pueden y deben trabajar para garantizar que "haya igualdad de experiencias y oportunidades para el equipo, tanto si están en la oficina como si no".

Pero una reciente encuesta de la Society for Human Resource Management (SHRM, Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos) reveló que alrededor de dos tercios de los gerentes con personal en remoto creen que ese tipo de trabajo a tiempo completo es perjudicial para los objetivos profesionales de los empleados.

"El refrán 'ojos que no ven, corazón que no siente' explica perfectamente por qué existe este sentimiento entre los gerentes y muestra cuán profundamente arraigada está la idea del trabajo cara a cara en nuestra cultura", argumenta Johnny C. Taylor, presidente y director general de la organización.