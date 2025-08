Cómo han cambiado el lenguaje del amor y los códigos no verbales para atraer a una posible pareja

El matrimonio no fue consumado antes de que la pareja obtuviera la anulación en julio de 1540; algunos dirían que fue una suerte para Ana.

Coqueteo entre abanicos

Casarse por amor se convirtió en un ideal ampliamente celebrado durante el siglo XVIII, afirma Sally Holloway, investigadora de la Universidad Oxford Brookes y autora de "The Game of Love in Georgian England" (El juego del amor en la Inglaterra georgiana).

Aromas y regalos

Redes sociales tempranas

Romance en las discotecas de Berlín

Señales secretas LGBTQ+

"Esto resume muchos de estos símbolos queer: deben ser indicios y referencias ocultas sin expresar abiertamente su significado", afirma Sarah Prager, conferenciante y autora de "Queer, There and Everywhere: 27 People Who Changed the World" y otros libros sobre la historia LGBTQ+.