El lagarto versión Spider-Man de la vida real

Un lagarto se ha vuelto viral en redes sociales por su peculiar color, el cual ha sido comparado con el superhéroe de Marvel comics Spider-Man.

   
    El lagarto versión Spiderman de la vida real
Redacción
Redacción
El agama roca de cabeza plana de Mwanza es un lagarto que habita en el continente africano, especialmente en las regiones de Tanzania, Ruanda y Kenia. Esta especie ha llamado la atención por su peculiar coloración, que recuerda a los colores del superhéroe Spider-Man.

Dicha coloración es característica de los machos, especialmente durante la época de apareamiento, ya que es uno de los mecanismos que utilizan para atraer pareja. Por su parte, las hembras conservan un tono marrón más discreto, que también les sirve como camuflaje frente a los depredadores.

Esta especie se ha vuelto popular entre quienes buscan mascotas exóticas, debido a su llamativo color: desde la cabeza hasta las patas delanteras presenta un tono rojo brillante o violeta, mientras que el resto del cuerpo es de un azul oscuro intenso.

