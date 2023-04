Los médicos les explicaron que Mats tenía distrofia muscular de Duchenne (DMD), una enfermedad rara que causa degeneración muscular, sobre todo a los chicos. Los genes de Mats contenían un error que hacía que sus músculos no pudieran desarrollarse con normalidad y que, en última instancia, se destruyeran.

"Le dije al doctor: '¡Pero al menos no morirá de esto!' El médico se quedó callado al otro lado de la línea: 'No. Pero en nuestra experiencia estos pacientes raramente viven más de los 20 años'".

Mats no viviría una "vida normal". No podría hacer deporte. No podría salir a divertirse y conocer chicas. No experimentaría el mundo ni contribuiría a la sociedad.