Leila El Hilali es una joven española que vive en Valencia y que compartió en Twitter su historia. Ella tuvo una no tan grata experiencia con una de las profesionales que trabajaba en el colegio donde ella estudiaba.

"Gracias a que no le hice caso, hoy puedo decir que tengo el Bachillerato que con tanto esfuerzo y dedicación me he sacado", escribió en el correo Leila para la que debía ser su mentora.

Finalmente y sin guardarle rencor aparentemente, la joven bachiller se despidió de forma amistosa de su docente y le recomendó no volver a dar el mismo consejo que le dio a ella. "Una nota no define a una persona", concluyó.