La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, anunció que apelará la decisión del juez.

Aunque Luisiana es el primer estado en convertir una norma de este tipo en ley, otros estados del cinturón bíblico han propuesto legislaciones similares.

La suspensión judicial responde a una demanda interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Americans United for Separation of Church and State, y Freedom From Religion Foundation, que representan a ciudadanos de diversas religiones opuestos a la medida.