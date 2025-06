¿Puede un nombre definir tu inteligencia? La IA revela los tres más asociados a bajo coeficiente intelectual

No, al menos no porque el nombre lo cause directamente. La inteligencia artificial detecta correlaciones estadísticas entre ciertos nombres —como Kevin o Jonathan— y bajos puntajes en pruebas cognitivas, pero eso no significa que el nombre determine la inteligencia.

Lo que sucede es que los algoritmos aprenden de millones de datos disponibles, sin entender su contexto social o histórico. La IA aprende incluso de los memes de internet, donde el nombre Kevin se asocia estereotípicamente a delincuencia, barrios peligrosos y una educación deficiente.

Si en esos datos personas con ciertos nombres aparecen más frecuentemente en entornos vulnerables o con baja escolaridad, el sistema repite esa asociación como si fuera una verdad objetiva, según reporta un estudio hecho por el sociólogo Emil Kilkegaard (clic aquí).