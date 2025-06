Cinco hombres habían irrumpido en el palacio para robar un inodoro de oro macizo valorado en US$6 millones y huían en un Volkswagen Golf hurtado.

El inodoro, titulado "América", llevaba solo dos días en exhibición en la majestuosa mansión del siglo XVIII, instalado como parte de una exposición del artista conceptual italiano Maurizio Cattelan.

"Nos robaron"

Pero al encontrarse con una fila, pensó: "No importa, no tiene sentido hacer cola. Puedo volver mañana y echar un vistazo".

Comentó que tardó unos instantes en darse cuenta de que no estaba soñando antes de correr al palacio.

"Si el inodoro dorado que había allí se veía hermoso, perfecto, majestuoso e inmaculado, esto era todo lo contrario", señala Hare. "Esto fue brutalizado, destrozado. Esto es un palacio. Los palacios no se destrozan".

Fallas de seguridad

Paice comentó que Blenheim, que era un hogar seguro para ella, "no se sintió en calma" durante mucho tiempo.

Lo que queda muy claro en las entrevistas con el personal del palacio es que el inodoro de oro de 18 quilates no se había considerado un riesgo para la seguridad.

"En primer lugar, está conectado a la red de agua y, en segundo lugar, un potencial ladrón no tendrá ni idea de quién lo usó por última vez ni de qué comió. Así que no, no pienso vigilarlo".