No intentes culpar a nadie del mal ambiente que tienes en tu lugar de trabajo. Quizás la culpa la has tenido tú mismo por aguantar tanto. Aprovecha cualquier negocio que te propongan, saldrás ganando.

Si has comenzado un nuevo trabajo, debes ser muy prudente con tus comentarios, en especial si afectan a terceras personas. Podrían traicionarte a las primeras de cambio, pese a la supuesta confidencialidad de tus conversaciones.

En el trabajo, deberás obrar con inteligencia ya que últimamente tus ánimos están muy por debajo de su capacidad. Si tu estado físico no está a la altura, piensa en consultarlo con un especialista. Si no hay salud, no hay nada.