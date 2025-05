Surgirán algunos conflictos familiares y tendrás que mediar entre algunos miembros. Aunque tus dotes comunicativas están más que demostradas, procura no implicarte emocionalmente. En el trabajo, recibirás una agradable sorpresa.

Los viajes programados con suficiente antelación no parecen cuajar debido a circunstancias ajenas a tu voluntad. Te molestará, pero no demasiado porque en el fondo tienes cerca a alguna persona a la que no quieres perder de vista.