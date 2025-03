Tus compañeros adaptarán actitudes hostiles si no eres capaz de moderar la faceta más dominante de tu carácter. Sobre todo si necesitas de la colaboración de los demás para tu éxito, tendrás que abrir puertas a la comunicación.

Posiblemente tengas la razón, pero tu fuerte carácter te hacer perderla a ojos de los demás por tus malas formas. No puedes obligar con gritos a los demás para que vean a ver las cosas como tú las ves, tendrás que dialogar mucho más.

Aunque no seas, precisamente, el tipo de persona que disfruta disfrazándose o fingiendo, tendrás que utilizar una máscara, pasar por lo que no eres, para poder salir adelante. Procura prestarle un poco más de atención a tu pareja, estás despreocupándote demasiado.

No debes permitir que los problemas familiares de tu pareja acaben afectando a tu relación sentimental. Procura mantenerte al margen el mayor tiempo posible y, sobre todo, no des tus opiniones si no te son solicitadas.