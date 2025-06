Guapos, magnéticos y con un encanto difícil de ignorar. Así son Leo, Capricornio y Cáncer, los signos que cargan con la fama de ser los más infieles. ¿Coincidencia? No lo creemos, porque si algo tienen JLo, Christian Nodal y Tom Cruise es que el amor los lleva de escándalo en escándalo.

Y es que estos signos no solo aman con intensidad, también se aburren fácil, buscan atención constante y no temen romper corazones si eso significa seguir sus emociones. Como diría Nodal: "Ya pedí perdón, pero no me arrepiento" típico de un signo que vive al límite del deseo y la tentación.

Si tú también sientes que el corazón no entiende de reglas, puede que tengas más de estos signos en tu carta astral de lo que pensabas.