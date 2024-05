ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Jornada muy apropiada para la comunicación, que deberías aprovechar para arreglar asuntos pendientes con personas queridas con las que has discutido o hace tiempo que no te comunicas. Sin embargo, un viaje o desplazamiento pueden truncarse.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Buen momento en lo profesional; trata de no caer en la arrogancia e imponer tu voluntad. En el ámbito sentimental, tus ansias de libertad pueden llegar a confundir tus emociones. No te dejes llevar por impulsos que no puedes controlar.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Debes tener paciencia para conseguir que las cosas salgan como a ti te gustaría; comunica tus sentimientos a las personas que te rodean. Sabrán ayudarte. Continúan las dudas en el campo del amor; si asumes los riesgos, los problemas cesarán.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Los problemas domésticos centrarán tu atención este fin de semana. Alguna tubería reventada o un corte de luz repentino te hará pasar unas horas atareado en quehaceres que no te agradan. Pero, por otro lado, esta situación hará que pases un tiempo extra con tu familia.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Hoy te mostrarás muy sociable, tremendamente hablador y comunicativo y te gustará tener alrededor a personas cercanas, amigos y parientes. Te gustará la buena mesa y tendrás la despensa de casa llena de caprichos para ofrecer a tus invitados, que, en estas fechas, serán muchos.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Tu economía puede sufrir altibajos importantes, en especial debido a gastos imprevistos por la casa o el automóvil. Deberás recortar gastos, por otro lado, si quieres disfrutar de unas buenas vacaciones.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Es cierto que puedes aspirar a algo mejor de lo que tienes, pero no debes precipitarte, tendrás que hacer cada cosa a su tiempo para no cometer errores. En poco tiempo te sentirás preparado para el ataque definitivo.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Día especialmente gratificante por la buena relación con tus amistades. Recuperarás la química que creías perdida, con una persona a la que conoces desde hace mucho tiempo. Tendrás la oportunidad de demostrar el alcance de tu afecto por los demás.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Se te abren nuevas e interesantes perspectivas con respecto a tus intereses laborales. Lánzate en todo lo que puedas, apuesta por conocer nuevos aspectos de la empresa en la que trabajas, porque puede haber llegado tu oportunidad.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Los planes de trabajo para los próximos días se van a ver truncados por la incompetencia de determinadas personas. Serás intransigente con ellas, criticando su falta de profesionalidad abiertamente. Una actitud poco medida de la que podrías arrepentirte.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Por una vez, confía en tu buena suerte: aprende a sacar partido de las circunstancias, aunque estas no sean, a priori, las mejores para tus intereses. Serás positivo y afinarás tu instinto para sacar lo bueno de cada situación.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

No seas fatalista y piensa que aunque ahora no lo veas demasiado claro, todo va a cambiar dentro de poco. Concédete algún capricho del que tengas ganas para resarcirte de estos momentos menos buenos.