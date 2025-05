ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Inicias una temporada de gran intentesidad en los asuntos sentimentales, tanto si tienes pareja como si no, porque encontrarás nuevos estímulos para vivir con total intensidad tus sentimientos.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Has soportado un considerable ritmo de trabajo para conseguir tus propósitos, sin embargo debes tomarte un respiro y relajarte para poder continuar la marcha. Si no aprendes a parar, no lograrás conseguir que tus proyectos se cumplan.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Te sentirás el centro del espectro astral, y es que en esa posición es en la que realmente se encuentra tu signo. Te costará ver tus propios defectos y esperarás que las personas que te rodean cambien sus planes por ti y no concebirás que alguien pueda dejarte atrás si no cedes en tus ideas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

El final de mes se presenta como decisivo en tu evolución profesional o de estudios, y podrías decidir cambiar el rumbo de estos últimos; si es así, afronta el reto por tus propios medios, no dejes que la familia te influya demasiado.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Llegan a tu puerta retos profesionales necesitados de colaboración en equipo, y Mercurio reforzará tu capacidad de liderazgo y energía como para cumplir con ellos con más garantías que nunca.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Un antiguo amor intenta recuperar vuestra relación; si no lo ves claro, ni siquiera le dediques un momento. Mira hacia delante y no retrocedas ni un paso. En lo profesional, entras en una fase de lo más prometedora.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Necesitarás asegurar algunas bases de tu vida para no permanecer expuesto a las decisiones de los demás,sobre todo las económicas, porque puedes verte obligado a hacer cosas que no quieres.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Las diversas opciones para salir o divertirte esta noche pueden llevarte a un terreno de indefinición peligroso, en especial si tu pareja espera algo especial en estos momentos. En ese caso, olvídate de los amigos y ve a lo que importa.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Satisfarán los deseos de tus familiares más cercanos con tal de que no se lleven un disgusto. Te sentirás más tranquilo si complaces a los que te rodean que si creas conflicto entre ellos. Tendrás una visita inesperada que te hará mucho bien, aunque en un principio te moleste.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Algún despiste te complicaría hoy la vida, al no llegar a una cita o no cumplir con un compromiso previamente adquirido. Nada importante y que no puedas arreglar, pero tendrás que manejar mejor tu agenda para que no se repita.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Un análisis detallado de tu situación económica puede empeorar las cosas. Vivirás más holgado con el mismo dinero si no sabes exactamente qué cantidad tienes...es como aquello de “ojos que no ven corazón que no siente”. En el terreno profesional, calma por el momento.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)