ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Tus conflictos sentimentales no te darán tregua tampoco este fin de semana. No debes alargar las cosas interminablemente. Se te va a plantear un viaje próximamente que no llega en el momento más indicado, por eso debes hablar mucho con tu pareja estos dos días.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Los cambios climatológicos provocados por el cambio de estación o algún desplazamiento de tu lugar de residencia habitual podrían acabar en pequeñas molestias respiratorias o musculares. Con un poco de prevención, solventarás el problema.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Una discusión te va a desanimar lo suficiente como para no tener ganas de salir en todo el día. Sin embargo, tu pareja te sacará a la fuerza de casa, y nunca se lo vas a agradecer tanto como hoy, porque pasarás una velada romántica y divertida.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Momentos muy ventajosos para cualquier actividad relacionada con lo artístico; la imaginación y la creatividad dominarán hoy tus quehaceres. Aunque estés en casa, aprovecharás para darle otro aspecto a tus habitaciones.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Un viaje corto que estás preparando te dará la ocasión de hacer nuevos e interesantes amigos. Tu campo de actividades se ampliará y, si no tienes aún muy claro a qué dedicarte en la vida, puede que lo descubras en estos momentos.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Las cicatrices sentimentales están curando adecuadamente, y te verás con el ánimo decidido de cara al futuro, aunque debes tomártelo con calma y no meterte de lleno en situaciones por las que debas arrepentirte nuevamente.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Tu mente te llevará a buscar la emoción y la aventura, pero no es el día más adecuado para ello. Tu organismo necesita descanso y tu mente tranquilidad, así que busca la calma y el sosiego. La charla amistosa con tu pareja puede ser una buena solución.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Buen momento financiero y familiar en el que podrás ayudar a alguna persona querida que pasa por un mal momento. Tus ideas serán muy bien recibidas también en tu ámbito de trabajo o estudios, y tu imagen resultará muy reforzada.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Vivirás en el trabajo sentimientos muy contradictorios, ante el éxito de algún amigo que, con la misma valía que tú, ha conseguido mucho más por su facilidad para las relaciones sociales con los jefes. Te plantearás si merece la pena ser más abierto.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

La situación en que vas a estar después de estos días va a ser mejor que la que experimentas hoy. Esto quiere decir que te esperan unos días de cambios negativos que te van a hacer pasarlo mal. Tendrás dificultades en la salud, en principio no será nada grave pero podría empeorar.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Tu precaución hacia las personas que no conoces te servirá para librarte de las malas experiencias con alguien que te ronda y de quien te desharás antes de que sea tarde. Si tienes malas vibraciones, no te lo pienses dos veces y actúa.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Deberás imponer tu voz en unas conversaciones profesionales en las que se cuestionarán tus capacidades; afortunadamente los astros están de tu parte y te aportarán la fuerza que necesitas para imponer tu criterio.