Lisboa es una ciudad que se siente como casa, con aromas familiares, sabores reconfortantes y un mar que siempre acompaña , tal como Cáncer, protector, intuitivo y lleno de sensibilidad. Es un lugar que no se recorre, se siente.

Si no pasas por una buena racha en tu puesto de trabajo, será el momento menos indicado para posicionarte públicamente sobre la toma de decisiones, en especial si no son de tu responsabilidad. De lo contrario, acabarás por pagar los platos rotos.

El día puede acabar resultándote pesado, aburrido, gris... El temible fantasma de la rutina está acechándote; utiliza tu creatividad, y no te dejes atrapar por el tedio. Que no te invada esa sensación de haber tirado un día a la basura.

No te dejes vencer por las pequeñas dificultades. Todos hemos pasado por momentos complicados; sabes que si tienes fe en el futuro, podrás levantarte de nuevo y continuar la lucha. Valora lo que tienes, y siéntete agradecido por estar rodeado de los tuyos.

Los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a tu salud y consecuentemente a tu estado de ánimo. Si notas que las fuerzas te fallan y que no encuentras puntos de apoyo para continuar, lo mejor será que reposes el cuerpo y la mente.

Si trabajas por tu cuenta, lo más fácil es que debas rechazar algún encargo por falta de tiempo. Las vacaciones apremian, y los mejor será que no las recortes, no sería un buen negocio porque al final rendirías menos de lo normal.

Dedicarás gran parte de la jornada a planificar obras o cambios en tu hogar. Aunque has querido eludir el tema durante años, no has tenido más remedio que enfrentarte a los deterioros que el paso del tiempo ha provocado en casa.