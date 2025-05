Una fiesta familiar te ronda, pero aunque no tengas ninguna gana de celebrar, no tendrás más remedio que cumplir. Descubrirás que lo pasas mejor de lo que creías viendo a personas que te hablarán de otros tiempos de la familia.

Inicias un período en el que las relaciones sociales tendrán un peso importante. En lo sentimental, pueden surgir distanciamientos y recelos por esta causa. No te costará mucho esfuerzo aclarar la situación y darle la importancia que merece.

Económicamente te encuentras en un momento de indecisión sobre qué hacer con ese dinero que ha llegado a tus manos inesperadamente. No te preocupa equivocarte en la decisión; simplemente no tienes ni idea de qué hacer con él, aunque de momento un viaje no estará nada mal.