Tus dolores de cabeza se verán atenuados, gracias en parte a que tus problemas familiares culminarán. No temas que se aproximen tus amistades más íntimas a lo que tú consideras una distancia demasiado cercana a tu corazón.

Vivirás a partir de hoy en la encrucijada de aumentar notablemente tus relaciones sociales, posiblemente por causa del trabajo o los estudios. No es algo que te apetezca, pero seguro que te interesará por algún motivo muy concreto.

Quizás encuentres dificultades para comunicarte con los demás. Te expresas como siempre, pero tienes la sensación de que todos los que te rodean hablan otro idioma. Tranquilo, te valorarán por lo que eres, no por lo que puedas decir en un momento de ofuscación.

La tenacidad es uno de tus fuertes, no te preocupes si por ahora tus ideas no se ponen en funcionamiento o no ves salida a alguna situación estancada. Llegará a su debido tiempo.