Los nacidos bajo el signo de Piscis sentirán las emociones a flor de piel, ya que la luna en Escorpio activa zonas profundas de su carta natal, empujándolos a enfrentar verdades incómodas y a expresar lo que han callado. ¿Te has sentido más sensible o reactivo? pero no estás solo.

Curiosamente, este patrón cósmico podría explicar algunas actitudes de celebridades piscianas como Justin Bieber, quien en los últimos días ha sido noticia por comportamientos inesperados y distantes en público. Según astrólogos, la energía planetaria actual podría estar removiendo temas del pasado para los Piscis, llevándolos a aislarse o a actuar de forma más emocional que racional.

Si eres Piscis, este es un buen momento para conectar contigo mismo, meditar y no dejarte llevar por impulsos, ya que la intuición está de tu lado, pero el equilibrio emocional será clave para atravesar este tránsito sin dramas innecesarios.