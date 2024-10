ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Las discusiones con tu pareja han aumentado y el hastío parece haberse instalado en la relación. Si lo que quieres es más espacio, más libertad, tendrás que negociarlo como personas civilizadas; luego decide qué es lo que más te interesa.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Cuídate de no sufrir ningún catarro en estos días porque tus defensas están bastante bajas. Te encontrarás al límite de tus fuerzas y no podrás tirar mucho más de la cuerda sin que ésta se rompa. Intenta comunicarte más a menudo con tu familia.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

No te empeñes en tomar tú las riendas de todo lo que pasa en tu casa y delega más en tu pareja. Ella puede sentir que no confías en su capacidad para dirigir una casa y puede ver afectada su autoestima por ello.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Es posible que tengas una invitación inesperada para pasar unos días, el fin de semana, fuera de casa, con unos amigos. Te mostrarás perezoso a la hora de aceptarla pero no serás difícil de convencer. Buena decisión, allí te esperan cosas muy interesantes.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Un regalo de una persona de la que no esperabas ningún detalle te hará mucha ilusión aunque no dejará de sorprenderte. Tendrás posibilidad de comprar a muy buen precio y de encontrar gangas en artículos que en principio no necesitas. Agradece la ayuda que te presta tu familia.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Jornada muy propicia para abrirte a nuevas relaciones o a compartir experiencias. Las nuevas iniciativas formarán parte de tus objetivos del día, tanto a nivel personal como profesional. Explora tu interior y supera lo negativo del pasado.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

No te confíes ante lo que parece una racha imparable de buena suerte, nadie es completamente autosuficiente, y en breve quizás necesites ayuda de alguien con quien no has tenido demasiada consideración. Puedes pagar tu culpa.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Tal vez este sea tu momento para un cambio de “look”. Llevas tiempo queriendo hacerlo pero no terminas de dar el paso. Aprovecha para escuchar música y leer ese libro que te han regalado y que puede hacer cambiar tu visión de las cosas.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Tiempo favorable para el descanso y la salud. Después de superar duros momentos de estrés, necesitas ponerte al día, recuperar fuerzas y dedicarte a pasear sin agobios. Un balneario sería una buena propuesta para una puesta a punto física y mental.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Si te has pasado de la raya trabajando en los últimos días, es posible que hoy pagues los excesos con algún tipo de dolencia cervical o de espalda. Nada que no pueda arreglar un prolongado descanso y algún mimo de tu pareja.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

La enfermedad de una persona mayor te hará plantearte la vejez y tratarás de organizar tus recursos de una forma más coherente con tus ingresos. Tu etapa de descontrol tiende a llegar a su fin y alcanzarás en breve una estabilidad placentera.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

No hagas muchos planes. Se te presenta una jornada de confusión, porque todos tus planes se pondrán patas arriba a las primeras de cambio. Nada grave, pero lo suficientemente fastidioso para amargarte el día. Tómatelo con calma y piensa en mañana.