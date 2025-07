Hay relaciones que no te rompen de golpe, pero te desgastan poco a poco, y Géminis, tú que ves mil perspectivas y siempre quieres entender al otro, esta vez necesitas verte a ti.

No eres salvador ni psicólogo emocional de nadie. Como Love y Joe en YOU, algunas personas no quieren ser rescatadas, sólo arrastrarte con ellas. Es por eso que hoy, si alguien te hace dudar de ti, si te consume más de lo que te aporta, da un paso atrás. No todo lo intenso es sano y no todo lo que duele es el amor.