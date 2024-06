ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Vivirás una jornada con la guardia baja, vulnerable a la confusión o hasta el engaño, así que procura poner todas las salvaguardas posibles en tu relación con otras personas, sobre todo si pueden afectar a tu trabajo o tus relaciones sentimentales.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

La melancolía puede estar cercando tu ánimo en estos días, pero no te vendrá bien ante los retos personales que tienes por delante. Es hora de sacudirte este estado y buscar alicientes, que los tienes a montones.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Hoy sentirás una mayor sensibilidad hacia los demás y te darás cuenta de que nos has sido todo lo receptivo que debieras con algún familiar. Busca el momento adecuado para hablar tranquilamente con él y ambos saldréis muy beneficiados.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Si prestas más atención a tu alimentación, le podrás restar unos kilos a la báscula en unos días. La mejor manera de adelgazar consiste en hacer deporte sensatamente y no ingerir una cantidad exagerada de calorías. Eso sí, siempre que la familia se implique en el intento.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Mantente en guardia y no dejes escapar oportunidades que te llegarán de forma poco convencional. Si deberías evitar crearte compromisos y obligaciones económicas extras, te llevarán directamente a un agobio que puede afectar a tu salud.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Recibirás una sorpresa que te dará tranquilidad económica y con la que podrías iniciar planes para unas vacaciones. Vigila tu salud y comer de manera equilibrada, las prisas son perjudiciales para hacer la digestión. Olvídate de fiestas y celebraciones.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

La falta de espíritu crítico y de autoridad te traerá problemas en el trabajo. En algún momento alguien que no te desea el bien puede darse cuenta de tus puntos débiles y presionarte para que sean más evidentes. Tendrás facilidades a la hora de comprar a plazos.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Deberás hoy alegrarte por una buena noticia de tu entorno familiar o de amigos. Demostrarás que estás por encima de las envidias de las que en otras ocasiones has sido objeto, y tu imagen saldrá muy reforzada.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

La perseverancia será imprescindible, si quieres que tus proyectos se hagan realidad. Aunque todo parezca indicar que las cosas van a acabar mal, persiste en el empeño. No te eches atrás una vez que hayas empezado las cosas; te favorece continuarlas.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Hoy te arrepientes de no haber sido más comprensivo con tu pareja, pero no te preocupes, porque ella sí que lo va a ser contigo. En el terreno laboral debes vigilar el comportamiento de los que te rodean, alguien te desea mal y no va a parar hasta conseguirlo.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Deberías aprovechar las oportunidades que te surgen ahora en el trabajo de cara a las vacaciones, necesitarás planificar tu futuro y ahora es el momento de probar tus capacidades. Los gastos imprevistos pueden desestabilizar tus cuentas.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Es un buen momento para arriesgar un poco y pedir ese préstamo que te hace falta para los proyectos de tus sueños... Si recortas un poco, los gastos superfluos podría ser una buena oportunidad para mejorar.