Hoy los astros dicen que no es el mejor momento para intentarlo, descubre qué le espera a tu signo.

El horóscopo revela una tensión particular en el zodiaco ya que Tauro y Escorpio se perfilan como los signos menos compatibles del día.

Momento propicio para hacer nuevas amistades, probablemente gracias a actividades o iniciativas que no habías probado anteriormente, en especial si están relacionadas con las vacaciones. Serás más osado de lo habitual.

Aunque el dinero no sea para ti un problema acuciante, tendrás que vigilar tus gastos en estos momentos, porque te llegan facturas de aparatos del hogar o del automóvil. Tal vez debas ajustar el presupuesto de tus vacaciones.

Trata de no arriesgar demasiado dinero ni prestigio en negocios que no son seguros para tus intereses profesionales y económicos. En el amor, gozarás de una jornada cargada de magia y reencuentros muy agradables. Cuídate del sol.

Buenas noticias en lo laboral para este día. Comenzarás a despejar el trabajo acumulado y podrás encarar algunos días con mayor libertad para tu tiempo libre. Si te sale algún plan de grupo, todo estará de cara para disfrutarlo, así es que no lo dudes.

No te convendrá mostrarse distante con las rutinas y hasta miserias propias de tu trabajo; aunque últimamente tu estado de salud no te invite nada a compartir, no será bueno que te señalen ahora. Alguien puede utilizarlo en tu contra cuando menos te lo esperes.