Cuidado con los excesos durante la jornada, ya que te acarrearán serias consecuencias en tu estado físico. Tendrás que fijar la atención y mantenerte en alerta para no acaparar más de la cuenta. Todos tenemos un límite, y tú deberías fijar los tuyos.

Estarás más receptivo y comunicativo de lo normal. Pasarás momentos estupendos en compañía de la familia y, sobre todo, de los amigos. En el amor, si no tienes pareja es un buen momento para sentar las bases de una nueva relación.

Sentirás la necesidad de replantearte tu relación de pareja; puede que no hayas encontrado todavía lo que andabas buscando. Las ataduras no van con tu forma de ser y las desavenencias surgirán antes o después. La inquietud puede ir en aumento.

Tu pareja podría defraudarte en alguna cuestión que es de vital importancia para ti, pero probablemente ella no se haya enterado de eso, de forma que revisarás el estado de tus comunicaciones más íntimas, tal vez no sea el óptimo.

Te quitas hoy de encima todos esos problemas que te estaban agobiando. Por si fuera poco, tu atractivo se exacerba. Aprovéchalo a tu favor y conquista a quien se te ponga a tiro. Eso sí, no te enredes en muchos asuntos a la vez.

Te sentará bien quedarte solo un rato y dar un paseo por un lugar tranquilo a ser posible alejado del bullicio. No hace falta que pienses en nada, tan solo que respires hondo y sanees el aire de tus pulmones. Si haces ejercicio no despistes las pulsaciones y no dejes que se aceleren demasiado.