ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Fruto de un gran esfuerzo llega la recompensa. Por fin notas la mejoría en ese dolor muscular que te impedía practicar el deporte que más te gusta. Tu pareja te propondrá un cambio en vuestras vidas importante. Los niños que tienes a tu alrededor te darán la alegría suficiente para tomártelo con buen humor.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Recibirás una invitación de un evento familiar que te va a generar gastos inesperados, pero que despertará nuevas sensaciones y sentimientos ya olvidados. Tu pareja y tu seréis muy felices en los próximos días; cuida tus sentimientos.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Poco a poco irás alejando las preocupaciones de tu vida, las cosas irán tornando hacia el terreno favorable de tus intereses, pero eso no quiere decir que también debas reconocer tus errores y corregirlos antes de de nada.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Están aumentando tus dudas en el trabajo, no tienes claro si tus opciones son las correctas, pero hoy tendrás la ocasión de dar un espaldarazo a tu propia autoestima. Un asunto peliagudo te servirá para ofrecer una amplia gama de recursos.

LEO (23 julio - 22 agosto)

En el amor no debes vivir con el pragmatismo habitual en otros terrenos, seguramente necesites de una dosis extra de ternura para reconducir tus relaciones de pareja. La familia pude darte alguna buena noticia en el día de hoy.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Atraviesas una etapa de distanciamiento familiar que no te está ayudando en el resto de tus relaciones. Si tanto te disgustas cuando no hay armonía, trata de no sembrar el rencor y la inquina allá por donde vas. Tienes pendiente un cambio de actitud.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Los nervios pueden hacer presa de ti en el día de hoy, y eso no te interesará en absoluto, porque puedes dar una imagen de ti que no es la real. No actúes precipitadamente ni te dejes condicionar por intereses que nos sean los tuyos.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Espera a días mejores para solucionar tus problemas sentimentales. Se trata sólo de una mala racha a la que no debes buscar razones muy evidentes ni rotundas. Déjalo pasar. A la vuelta de vacaciones, te llegarán oportunidades para encontrar este trabajo que siempre has soñado S

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Tu familia está muy unida en los últimos meses y eso te hace sentir muy orgulloso de todos los que la formáis. Sin embargo, tu pareja tiene dificultades con ellos porque no puede evitar tener celos de la atención que les prestas.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Retomarás las riendas de un negocio o un proyecto que habías puesto en marcha sin una buena acogida por parte de los que debían potenciarlo. Hoy cambiarán las circunstancias y tendrás la oportunidad de relanzar tus ideas. Buen día para el deporte y el esfuerzo físico en general.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Obtendrás demostraciones muy cariñosas de tu persona amada. Correspóndele. También encontrarás ayuda en algún amigo, quien resolverá algún problema que mantiene desde antiguo. Necesitas tranquilizarse con unos días de vacaciones.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Enamoras a la primera persona que se te cruza, y es que estás en el punto más céntrico de tu arco astral. Tienes a todos los demás signos girando a tu alrededor y a tu disposición. Vas a saber aprovecharlo.