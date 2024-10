ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

El cuerpo te pide marcha, pero para caminar. Día muy apropiado para excursiones o “picnics” en el campo, completamente aislado de todo lo que no sea imprescindible. El aire libre y la naturaleza te van a ayudar a airear tus pensamientos y a relativizar las preocupaciones.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

La televisión puede traer imágenes que repercutan en tus actos, y mucho. Imágenes que quedarán grabadas en tu mente por su dureza o por su significado social, algo que en estos días marca tu pensamiento.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Se te presenta una jornada dedicada a la comunicación y la vida social. Tanto con tu pareja como con los amigos vas a poder charlar a gusto y con tranquilidad, viviendo uno de esos momentos en que realmente notas que los demás te escuchan y tú aprendes también de ellos.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Es un buen momento para realizar un viaje de larga duración, en el que dejes atrás todo tipo de tensiones y problemas. El destino es indiferente, lo más importante va a ser la compañía. Cambios en tu imagen que se van a deber a la variación de peso y a un mejor figura.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Volverás hoy a la calma en el terreno emocional, porque alguien cercano te pedirá disculpas. No obstante, no te dejes envolver en chantajes sentimentales, y pon las cosas en su sitio con la verdad por delante, para que no vuelva a repetirse.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Te sentirás fuerte para luchar intensamente por algo que deseas con muchas ganas. Puede estar relacionado con el trabajo o con tu vida personal, en cualquiera de los dos casos los objetivos se verán cumplidos con mucho esfuerzo.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

El contacto con personas de tu entorno a las que hace tiempo que no ves puede favorecerte y hacer que te sientas bien. Mantendrás el tiempo que dedicas al cuidado de la salud y el cuerpo aunque quizás tengas que variar el horario. Mal día para las declaraciones de amor.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

No dejes que la inminente llegada del lunes, con sus deberes y responsabilidades, consiga arruinarte las últimas horas del domingo. Apura a todo el tiempo libre, ve al cine o vuélcate en una buena novela que te aleje de la hora fatídica.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Si no tienes pareja, hoy vivirás situaciones en las que todo irá sobre ruedas para llegar al punto de encontrar a una persona que, aunque de forma efímera, te hará sentir sentimientos nuevos para ti. Tendrás que arriesgar para seguir adelante.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Tienes el día libre. Hoy vas a poder dormir a gusto y remolonear hasta altas horas de la mañana. La mitad de las tareas domésticas se van a quedar sin hacer, pero ya te da igual, has aprendido a aceptar que no puedes llegar a todo.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Tu cuerpo puede da señales de alarma desde primeras horas de la mañana, tal vez debido a una mala noche por dificultades en el sueño o al estrés acumulado durante la semana. Se impone un fin de semana de total tranquilidad.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Dedicarás tus esfuerzos a los arreglos caseros. Tenías tu hogar muy abandonado y ahora esa desidia te pasa factura. Aunque no serán cosas muy graves, te tendrán ocupado toda la jornada, y te sentirás muy positivo y capaz.