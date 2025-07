Es una ciudad que no tiene miedo de soñar en grande, como Leo, que nació para liderar, impresionar y dejar huella. En Dubái, cada detalle está diseñado para asombrar, tal como el corazón apasionado de este signo de fuego.

Tu capacidad de ayuda a los amigos se verá hoy a prueba, y tal vez debas decir no a alguien que haya rebasado todos los límites. Si lo piensas bien, esa persona nunca se comportó como un amigo desinteresado.

Un encuentro inesperado puede traerte el amor y no debes dejar escapar la ocasión como otras veces. Si te implicas lo suficiente, llegará el equilibrio a tu vida. En lo profesional, trabajarás duro para lograr los objetivos comunes de tu equipo.

Has pasado un período duro en lo profesional trabajando con una perseverancia admirable; ahora mereces recoger los frutos de tanto esfuerzo. Vas a mantener conversaciones que pueden ser trascendentales para tu futuro laboral.

Día de inestabilidad y cambios de humor. Te sentirás eufórico y optimista para pasar en otros momentos, a la pesadumbre y la zozobra. No estás acostumbrado a tanta versatilidad, y tu energía puede debilitarse y aumentar tu sensibilidad. Paciencia.

En un momento no demasiado boyante, necesitas alguna distracción. El contacto con la naturaleza es una buena opción: puede llenarte de energía positiva. Da una vuelta por algún parque, o mejor, visita el campo... necesitas volver a lo primario.

No te confíes demasiado con tus relaciones sociales porque nunca sabes donde están los límites. Tu tendencia a enamorarte rápidamente puede convertirse en un problema si no vas con precaución. Procura no precipitarte.