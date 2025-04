Las prisas no serán buenas compañeras de viaje en este día en el que tienes que cumplir con diferentes compromisos familiares y sociales. No serán suficientes los encuentros efímeros, y tal vez debas aplazar alguna cita para otro día de fiesta.

El orgullo vuelve hoy a protagonizar tu comportamiento. Te verás dominado por la ira y lleno de energía que necesitas soltar, sea como sea. Los astros no te ayudarán a liberarla, pero tampoco te impedirá hacerlo. Trata de relajarte mediante el ejercicio.

Tus acciones no pasarán desapercibidas a los demás. Es muy posible que armes un pequeño revuelo por tu comportamiento; lo más probable es que se trate de simple envidia, pese a lo excéntrico de los medios utilizados, has hecho un buen trabajo, y los demás deberían reconocerlo.

En más de una ocasión vas a tener la oportunidad de dejar claro tu punto de vista y serás consciente de que será positivo que lo hagas claramente si no quieres malos entendidos. Tendrás que hacer un esfuerzo si quieres mantenerte en forma.

Las relaciones afectivas recientes tendrán hoy una continuidad que tal vez no hayas previsto; un poco de aventura no te vendría mal, pero posiblemente este no sea el momento más oportuno.