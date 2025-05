Si has perdido últimamente tu tono vital, hoy te sentirás muy reconfortado. Recuperarás las ganas de salir a divertirte y volverás a ser la alegría de todas las reuniones. Disfrutarás a tope rodeado de familiares y amigos.

Te verás obligado a tomar una decisión imprevista y la basarás en criterios muy razonables, frente a las opiniones más acaloradas de otros. No es un momento en el que puedas permitirte el lujo de equivocarte.

Te costará darle rienda suelta a la imaginación y dejar sueltas todas las ideas de tu cabeza para que interactúen. No tengas tanto miedo a las opiniones de los demás y actúa de acuerdo a tus necesidades, siempre que no invadas la libertad de los otros.

Si has cambiado recientemente de lugar de trabajo, encontrarás complicado hacer nuevos amigos allí, a pesar de ser una persona sociable, en estos días te encuentras con un ambiente muy revuelto, pero que pasará pronto.

Determinados conflictos sociales, aunque no vayan directamente contigo, llegarán a tocarte el corazón y es posible que por amistad o simple convencimiento te encuentres ahora metido en una lucha idealista.

No te convendrá hoy meterte en asuntos que no son los tuyos, por muy claro que lo veas. Las cosas no son a veces tan claras como parecen y sólo conseguirás complicarte la vida.