Tauro, hoy no es un día cualquiera, ya que antes de tomar tu café o revisar tu agenda, necesitas saber lo que el universo tiene preparado para ti. Las alineaciones planetarias están moviéndose a tu favor o en tu contra, y conocer esta energía será clave para tomar decisiones acertadas.

Momentos de armonía y felicidad en todos los sentidos, en especial en el plano sentimental. Buena capacidad para hablar y comunicarte con los demás, te sientes más sensible a las necesidades y sentimientos de quienes están a tu alrededor.

Si tus relaciones personales no van como quieres, deberías tomar más partido y dedicarte a restablecer antiguas amistades que por tu desidia terminaron o quedaron en el olvido. Quizá también resurja alguna antigua historia de amor.

Tendrás que superar hoy la timidez para superar las barreras que te separan de esa persona que estás deseando conocer, ya sea por motivos sentimentales o profesionales. No dejes pasar la oportunidad cuando surja.

Últimamente has vivido cambios en tu vida, y debes saber que te costará un poco adaptarte a ellos. Si tienes paciencia, verás como la nueva situación que se ha conformado en torno a ti te resultará muy provechosa en muchos aspectos.

Comprobarás que ahora es el mejor momento para emprender nuevos proyectos, por muy ambiciosos que les parezcan a los demás. No te dejes paralizar por el miedo, sobre todo si viene de otros.

El fin de semana se presenta lleno de novedades que, si no van a dar un giro radical a tu vida, sí que van a hacer tambalear a alguna de las facetas más íntimas de tu personalidad. Es probable que el amor sea el terreno más afectado.

La atracción personal para la gente que te rodea será tu punto fuerte, aunque creas que no funcionará en determinadas cosas, te verás con sorpresa agradando a los demás y, lo que es más importante, consiguiendo lo que te propongas.

Los viajes y desplazamientos, a no ser estrictamente necesarios, no serán lo tuyo en un día como el de hoy, y mucho menos si se desarrollan en el ámbito familiar, así que procura evitar la conjunción de ambas cuestiones si no quieres sumar problemas.