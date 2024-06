ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Hoy podrías tener mucho éxito en pruebas de tipo físico o deportivo. Tu cuerpo responde por encima de tus expectativas al esfuerzo realizado con anterioridad. Mentalmente la energía no es tan abundante, pero se mantendrá en un nivel estable. Gran día para las primeras citas.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

No te obsesiones con una nueva relación amorosa, las cosas salen mejor si se hacen con pausa. Hoy tendrás la fuerza física y mental suficiente para cambiar de una vez por todas tus hábitos y ponerte en forma físicamente.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Estarás muy pendiente del teléfono o el correo electrónico, esperando una noticia que se resiste a llegar. Podrías olvidar una cita o un compromiso personal, que si bien no tiene demasiado importancia, será significativo y tendrás sus consecuencias.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Hoy te vas a sentir fuerte y con ganas de hacer muchas cosas, con oportunidades de demostrar que sabes salir de los momentos comprometidos y que tienes recursos suficientes para enfrentarte a los problemas.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Muchas personas querrán estar a tu lado para hacerte olvidar ciertos acontecimientos recientes, incluso del pasado fin de semana, pero preferirás estar solo para reflexionar con tranquilidad. No descuides tu salud a pesar de encontrarte bien.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

La prudencia se impone hoy sobre todas las cosas si tienes un volante entre las manos, y no sólo por tu seguridad física, podría recibir alguna multa si no extremas el cumplimiento de las normas de la circulación y de aparcamiento.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Una vez conseguido el descanso, imprescindible para tu claridad mental, y enfocarás tus retos de una manera más positiva, trazando planes parciales para abordar tus objetivos sin la angustia de querer tenerlo todo a las primeras de cambio.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Los asuntos familiares pueden complicarse con herencias o reparto de bienes. Las discusiones pueden aparecer entre hermanos y verse complicadas por la presión de las parejas. Complicaciones de salud a primera hora del día que irán desapareciendo poco a poco.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Se te abren nuevas es interesantes perspectivas con respecto a tus intereses profesionales. Aventúrate en la medida de tus posibilidades, y apuesta por conocer nuevos aspectos de la empresa en la que trabajas, porque puede haber llegado tu oportunidad.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Percibirás cambios en tu forma de afrontar las adversidades diarias: te sentirás más proclive a hacer buenas tus promesas, cumpliendo lo que habías pactado previamente. Sentirás que necesitas recuperar el tiempo perdido.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Pueden agudizarse los problemas familiares si sigues con la misma conducta respecto a las personas que se preocupan por ti. Tu pareja te marca más cerca de lo que crees, y tendrás que hacerle caso, sobre todo en cuestiones de salud.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

El día se presenta estupendo para las relaciones con amigos a los que no ves con frecuencia. Tienes en mente un plan fascinante para este fin de semana, pero puede que debas cambiarlo varias veces. No te enfades porque no conseguirá nada con ello.