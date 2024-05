En el plano personal podrías tener una sorpresa muy positiva incluso con beneficios de tipo económico a corto plazo. No tendrás que preocuparte por la organización ni el orden en el hogar, alguien lo hará por ti, facilitándote la dedicación plena a otras tareas.

Las ideas que te aporte un amigo pueden mejorar tu actividad profesional, pero deberás mostrarte también generoso en los momentos de recogida de beneficios para no quedar como la persona más interesada del grupo.

Debes tener más paciencia con las personas mayores de la familia si quieres evitar enfrentamientos inútiles; en muchas ideas o actitudes no conseguirás sacarles de sus posiciones, y tampoco te convencerán a ti, así es que déjalo pasar.

Unirás tus esfuerzos intelectuales a los de un equipo de trabajo y obtendrás buenos resultados. Las palmaditas en el hombro no te llegarán directamente, pero la satisfacción por un trabajo bien hecho sí que será generalizada. Mal día para los deportes.

Los sentimientos pueden jugarte una mala pasada; permanece alerta y no confíes en quien no te quiere, porque pueden intentar divertirse a tu costa. No te vendrá mal ser más desconfiado de lo normal en un día como hoy.