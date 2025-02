Sientes que estás logrando una importante evolución positiva de los aspectos más complicados de tu personalidad. No bajes la guardia, el más mínimo traspiés puede hacerte caer de nuevo en el rincón de los olvidados y en la consiguientes desidia para lograr tus objetivos.

No será una buena jornada para las cuestiones relacionadas con los papeleos administrativos, podrías extraviar algún documento, carné o permiso justo en el momento en el que es más necesario.

Si se te va la fuerza por la boca, no te preocupes, es el rasgo más característico de tu personalidad. No sufras por ello y eso sí, intenta controlar esa fuerza arrebatadora que despides verbalmente. Sigue esa dieta que has empezado, te ayudará a sentirte mejor.