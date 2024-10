ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

El día se presenta tranquilo y sin demasiadas complicaciones. Se acercan momentos difíciles económicamente hablando pero no tendrás que ser consciente de ello. Posibilidad de conocer a alguien interesante que te abra la mente a otras iniciativas.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Tendrás mucha actividad en el trabajo o en casa. No dejarás ni un minuto del día sin ocupar. A todo le sacarás provecho, aunque unas cosas te gusten más que otras. Una canción o una escena de cine puede recordarte lo importante que son algunos valores para ti.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Noticias positivas a tu alrededor te harán cambiar tu forma de hacer ver lo esencial la vida. Te va a hacer restar importancia a las cosas que antes te atormentaban para establecer una nueva escala de valores. Buenas noticias también en el campo económico.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Ciertos conflictos familiares pueden acaparar su atención durante un tiempo, pero la sangre no llegará al río y éstos se podrán solucionar con un poco de más atención por su parte.

LEO (23 julio - 22 agosto)

La tranquilidad llegará después del zafarrancho. Tendrás que organizar una comida o una cena deprisa y corriendo y el resultado será estupendo, pero la situación de la casa una vez terminada no será tan maravillosa. Pero todo pasa, y hoy eso se cumplirá a la perfección.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Tendrás hoy que estar a punto con la diplomacia. Se te van a presentar un par de ocasiones contradictorias con personas allegadas como protagonistas. Sabrás salir muy airoso y quedarás perfectamente, también contigo mismo.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

La situación en que vas a estar después de estos días va a ser mejor que la que experimentas hoy. Esto quiere decir que te esperan unos días de cambios negativos que te van a hacer pasarlo mal. Tendrás dificultades en la salud, en principio no será nada grave pero podría empeorar.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Te sorprenderá un amigo con un plan inesperado que acogerás encantado y que disfrutarás como hacía tiempo. Su humor y buenas ideas te ayudarán a alejar la depresión y el aburrimiento. En el trabajo, continúa la buena racha y seguirás brillando con luz propia.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

El narcisismo positivo se manifestará hoy de forma evidente. Te mostrarás superior a los demás y de verdad creerás que lo eres. Es una forma de cubrirte las espaldas y de no manifestar lo que realmente sientes; ni tú mismo serás consciente de ello. Las consecuencias no serán tan graves.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Un día lleno de tropezones y de malo entendidos. Tanto física como mentalmente estarás torpe y patoso. Puede que rompas algún objeto querido para alguien o que caigas encima de una persona o un animal de compañía. No será un buen día para el juego ni para las aventuras.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Atraviesas una buena racha en el trabajo y no es por casualidad, no tengas remordimientos por superar con creces a otros compañeros que llevan más tiempo que tú. Te lo has ganado a pulso y recibirás un recompensa ilusionante.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Hoy es jornada de reflexión. Debes sentarte a pensar qué es lo que te ha pasado últimamente, por qué te has ocupado más de tu trabajo que de la gente que tienes alrededor. Mira bien en tu entorno y verás señales de esto por todas partes, pero tienes la solución en tu mano.