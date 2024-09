ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

No seas tan duro contigo mismo, y recuperarás la autoestima. No siempre se puede estar preparado para todas las situaciones. Ahora tienes que pensar en salir adelante con toda esa energía positiva que te caracteriza, y que en este momento no pasa por su mejor estado.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Tendrás grandes posibilidades de triunfar en el campo amoroso si no permites que nadie se te adelante y tome la iniciativa en tu lugar. La situación se ha instalado en la duda y saldrá ganador el más decidido.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Estás retrasando más de la cuenta la cita con esos amigos a los que aprecias, pero que no necesitas ver nada más que de vez en cuando. Tal vez sea demasiado tarde cuando te decidas, y perderás gran parte del patrimonio común que guardáis en la memoria.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

La responsabilidad de tener que mantener a una familia te pesa demasiado en estos días, y es que te das cuenta de que los gastos suben y suben sin que nadie parezca preocuparse de ello. Transmitirás esa preocupación a los más responsables, pero no encontrarás demasiada comprensión.

LEO (23 julio - 22 agosto)

La salud puede perjudicar levemente tus planes para este día. No tendrás nada grave, pero sí que puede que a tu alrededor se produzca un pequeño susto en ese sentido. Contarás con la ayuda de amigos que, sinceramente, no esperabas.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Jornada muy propicia para la creación. Cuéntale tus fantasías a la persona que esté más cerca de ti en estos momentos y si puedes escribe lo que se te pase por la cabeza, o simplemente sal a disfrutar de los que otros han creado.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Vas acumulando tensiones en tu interior, y llegarán a explotar en el momento más inoportuno si no les das rienda suelta. Aunque trabajes, sal a la calle, ve al cine con algún amigo o a dar un largo paseo... alguna actividad que logre relajarte.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

En tu pasado hay cosas que no te gustan y que alguien ha destapado sin tu consentimiento. No será todo lo grave que a ti te parece, ya que tu habilidad para manejarte en situaciones extremas, te facilitará mucho las cosas. Lo importante es el concepto que tengas de ti mismo.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Mal momento para hacer ningún tipo de esfuerzo. Quizá tu cabeza esté un poco más a tono, pero lo que es tu cuerpo no te va a responder en nada. Tendrás dolores localizados por distintas partes y la tensión te dará algún malestar pasajero.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Los amigos están para eso. Parece una frase hecha bastante sobada, pero hoy tal vez tengas que echar mano de ella y acudir en ayuda de alguien desesperado. No te vendrá nada bien, pero reforzará vuestra amistad para siempre.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Hoy te mostrarás como un alma sensible y compasiva, y todo lo que signifique violencia o injusticia te horroriza. Debido a una situación complicada con tu pareja tendrás que echar mano de tu fuerza de voluntad y capacidad de sacrificio para no echarlo todo a perder.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Los momentos infelices actuales se verán recompensados por alegrías futuras que te dará tu pareja, con la que te esperan emocionantes momentos en los que se intensificarán el amor y la pasión que llevaba un tiempo alejados de su relación.