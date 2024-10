ARIES (21 marzo - 20 abril)

Disfrutarás de las cosas poco usuales, agradecerás la presencia de personas poco convencionales y entenderás perfectamente las salidas de tono en momentos poco apropiados. Te sentirás a gusto fuera de tu rutina y no dejarás escapar una oportunidad de medir tu valentía.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Te ves más animado que otros días, y puede ser debido a la buena marcha de tu relación sentimental. Superados los miedos del comienzo, entras en una etapa de tranquilidad y armonía. Disfruta de los buenos momentos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Te encontrarás con fuerza y energía suficiente para llevar a cabo todos los planes que tenías en mente. Tendrás que pararte a pensar en una solución a un problema que se te planteará en breve, pero eso no te hará perder mucho tiempo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

El influjo de Mercurio en tu signo estimula su ambición y deseos profesionales. El progreso se hace más ostensible en los que ocupan puestos de autoridad, pero también se notará en quienes se dedican a estudiar.

LEO (23 julio-22 agosto)

Si no controlas tus impulsos, acabarás discutiendo con tu pareja o con la familia a causa de la tensión acumulada en el día. Debes contar hasta cinco antes de responder mal a una persona que no tiene ninguna culpa de tus contratiempos.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Comenzarás a recoger el beneficio de un gran esfuerzo, ya sea en el trabajo o en los estudios. Servirás de ejemplo para otros miembros de tu familia y tu autoestima crecerá al punto de acometer retos que ni imaginabas hace poco.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Es un buen día para hacer gestiones y resolver temas de papeleos pendientes. Hoy no te encontrarás dificultades con el coche, las colas o la falta de documentos en el último momento. Tendrás una noticia agridulce esperándote en casa.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Comienzan a fraguarse planes para el futuro, y pueden proponerte cambios laborales que impliquen mayor grado de compromiso con tu empresa o un cambio de domicilio; necesitarás calma para pensar en ello unos días.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre)

No debes pensar que llevas razón siempre en todo; lo único que conseguirás con esta actitud son discusiones con los que te rodean, sobre todo con la familia. Momento idóneo para cualquier tipo de cambios, en especial los personales.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Organizarte un poco mejor no te vendría mal. ¿Te has acordado de llamar a gente que espera que lo hagas? Alguien está dolido contigo, pero no te das cuenta. Piensa en los demás. Se puede ser bohemio, pero no un despreocupado permanente.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

Aunque en cuestiones afectivas no has tenido ningún problema significativo, últimamente las sospechas acuden a tu rutina. Mantén la calma y muéstrate frío antes de iniciar discusiones que carezcan de fundamento.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo)

La economía parece haber iniciado un camino de éxitos que te reportará buenos y provechosos beneficios. También en el plano laboral, las cosas parecen ir de maravilla, aunque no debes bajar la guardia ante algún compañero resentido.