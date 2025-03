Tendrás la imperiosa necesidad de romper con completo con la rutina diaria de la familia y el trabajo, pero eso no implica que no cuentes con tu pareja para estos planes. Recuperarás sensaciones muy interesantes de un pasado no tan lejano.

Normalmente, eres una persona bastante creativa, capaz de encontrar soluciones originales a los problemas que se te van presentado. Sin embargo, es posible que ahora no tengas la claridad de ideas necesaria; no estarás demasiado inspirado.

La buena memoria va a ser hoy imprescindible para salir de una situación complicada que no va sino a lanzarte después a la fama. El mal hacer de tu compañero sentimental no va a afectarte en absoluto; hoy estás pendiente de otras cosas.

Controversia y contradicción. Hoy no vas a entender nada de nada. Todo parecerá ponerse en tu contra, no a propósito sino por casualidad. Muchos detalles de tu pareja te van a hacer reflexionar, pero no trates temas peliagudos con ella hoy, no es un buen día.